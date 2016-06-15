Євро-2016: Екс-гравець київського "Динамо" приніс Швейцарії нічию з Румунією

Збірні Швейцарії та Румунії завершили внічию матч 2-го туру групи А на Євро-2016. Гра закінчилася з рахунком 1:1.

Перший гол у грі забила збірна Румунії. Одна з рідкісних атак команди Ангела Йорданеску завершилася фолом у штрафному майданчику суперника. Арбітр призначив пенальті, який реалізував Богдан Станку.

Швейцарія зрівняла рахунок у другому таймі, коли відзначився екс-гравець київського "Динамо" Адмір Мехмеді. Після подачі кутового він з льоту вразив дальній кут воріт суперника.

Після цього Швейцарія продовжувала володіти ініціативою і створила ряд гострих гольових моментів. Однак у заключних фазах атаки "червоно-білі" помилялися і можливість виграти зустріч втратили.

Після цієї гри Швейцарія, заробивши чотири очки, очолила групу А. Далі йдуть Франція, Румунія та Албанія. Матч 2-го туру між Францією та Албанією відбудеться сьогодні пізно ввечері.

Румунія — Швейцарія - 1:1 (1:0)

Голи: Станку (19, з пенальті) — Мехмеді (57);

Р: Тетерушану, Сапунару, Кірікеш, Грігоре, Рац (Філіп, 62), Торже, Препеліце, Кіпчу, Пінтілій (Хобан, 46), Станку (Андоне, 82), Кешеру;

Ш: Зоммер, Ліхтштайнер, Шер, Джуру, Родрігес, Берамі, Р. Джака, Шакірі (Тарашай, 90), Дземан (Ланг, 83), Мехмеді, Сеферовіч (Эмболо, 64);

Попередження: Препеліцэ, Кіпчу, Кешеру, Григоре — Джака, Эмболо.