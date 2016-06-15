Федецький: "У нас на збірну Північної Ірландії є свої заготовки"

Збірна України підготує до матчу Євро-2016 проти Північної Ірландії власні заготовки, які допоможуть команді досягти позитивного результату. Про це на прес-конференції в Екс-ан-Провансі сказав український захисник Артем Федецький, повідомляє Sport Arena.

"Північна Ірландія? Дуже хороша збірна, яка до останнього б'ється за результат і не відпускає суперника. Тому знаємо, що нам буде нелегко, але у нас є і свої заготовки, за допомогою яких ми збираємося досягати позитивного результату", - сказав Федецький.

Захисник додав, що до матчу проти Північної Ірландії команда підійде у хорошій фізичній формі.

"Що стосується відновлення, то наші масажисти і лікарі роблять все необхідне, щоб ми прекрасно відновлювалися. На міні-зборі перед Євро ми заклали хороший фундамент фізичної готовності, і до завтрашнього матчу ми підійдемо у відмінному стані", - заявив футболіст.

Він також прокоментував матч проти збірної Німеччини в першому турі Євро-2016.

"Це був дуже крутий матч. Після таких поєдинків розумієш всю сутність своєї футбольної кар'єри — з восьми років і до сьогодні. Граючи в таких матчах, ти аналізуєш весь свій футбольний шлях і розумієш, чого ти досяг і чого ще хочеш досягти", - додав Федецький.

Нагадаємо, матч Євро-2016 проти Північної Ірландії збірна України зіграє завтра в Ліоні. Початок зустрічі - о 19:00.