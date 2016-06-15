Збірній Росії завадили горбики на землі в матчі зі Словаччиною

Газон не кращої якості на стадіоні в Ліллі вплинув на можливість грати у комбінаційний футбол у матчі чемпіонату Європи між збірними Росії та Словаччини, заявив півзахисник росіян Денис Глушаков, повідомляє Р-спорт.

"Не варто говорити про те, як ми розпочали цей матч, як ми закінчили, ми програли, але попереду є хороший шанс - матч з Уельсом, - сказав Глушаков у флеш-інтерв'ю після матчу. - Нам треба реабілітуватися і не падати духом, треба викластися на сто відсотків і добитися результату. Сьогодні був не наш день, ще все попереду. В першому таймі вони грали організовано, у нас же не виходило комбінувати, поле було кочкувате, це теж давало про себе знати і десь вплинуло на комбінаційний футбол".

Як повідомляв УНІАН, збірна Росії у другому турі групового етапу чемпіонату Європи поступилася команді Словаччини з рахунком 1:2.