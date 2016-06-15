Поліція застосувала сльозогінний газ проти англійських фанатів в Ліллі (відео)

Французька поліція застосувала сльозогінний газ проти англійських фанатів на Євро-2016 у Ліллі, де сьогодні відбувся матч Росія - Словаччина. Про це агентство Associated Press повідомляє в Twitter.

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"Поліція застосовує сльозогінний газ для розгону буйних англійських футбольних фанатів у місті Лілль на Євро-2016", - йдеться в повідомленні.

Відеозапис інциденту опублікував канал SkyNews.