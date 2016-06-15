Поліція застосувала сльозогінний газ проти англійських фанатів в Ліллі (відео)
Для розгону англійських уболівальників в Ліллі поліція застосувала сльозогінний газ та перцевий спрей.
Французька поліція застосувала сльозогінний газ проти англійських фанатів на Євро-2016 у Ліллі, де сьогодні відбувся матч Росія - Словаччина. Про це агентство Associated Press повідомляє в Twitter.
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"Поліція застосовує сльозогінний газ для розгону буйних англійських футбольних фанатів у місті Лілль на Євро-2016", - йдеться в повідомленні.
Відеозапис інциденту опублікував канал SkyNews.
Sky's @SiobhanRobbins is live in Lille - #EURO2016 fans are pursued by riot police after a huge bang" in the street https://t.co/PGogkgHW3b— Sky News (@SkyNews) June 15, 2016
Live from Lille: Police use pepper spray, gas and tear batons as fighting between #Euro2016 fans breaks out https://t.co/1ELubi6gsW— Sky News (@SkyNews) June 15, 2016