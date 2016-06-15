Фоменко: "Збірна України підійде до матчу з Північною Ірландією у найкращому стані"

Збірна України з футболу підходить до матчу Євро-2016 проти Північної Ірландії без травм. Про це повідомив головний тренер команди Михайло Фоменко під час прес-конференції в Екс-ан-Провансі, повідомляє Sport Arena.

"Травм у гравців немає. Впевнений, що і сьогоднішнє тренування пройде добре, і футболісти підійдуть до завтрашнього матчу навіть без мікро-ушкоджень. Що ж стосується функціонального стану, то я впевнений, що наші лікарі і масажисти підведуть команду до матчу в найкращому стані", - вважає Фоменко.

Він також зазначив, що в період між матчами на турнірі найголовніше для футболістів - емоційне і психологічне відновлення.

"Головне в цей період — відновитися емоційно і психологічно, налагодити всі взаємозв'язки і виглядати монолітним колективом. Ми добре попрацювали над цим, тому проблем бути не повинно", - заявив фахівець.

Він також відповів на питання про те, що потрібно змінити збірної України у порівнянні з матчем проти Німеччини.

"В першу чергу треба створювати більше гольових моментів, а в другу — реалізовувати їх", - додав тренер.

Нагадаємо, матч збірних України і Північної Ірландії відбудеться в четвер, о 19:00.