УЄФА назвала символічну збірну першого туру Євро-2016
19:03, 15 червня 2016Євро 2016
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Кривдник збірної України у першому матчі турніру Шкодран Мустафі був визнаний найкращим виконавцем на своїй позиції.
Reuters
По три гравці збірних Іспанії і Німеччини увійшли до символічної збірної першого туру групового етапу Євро-2016, повідомляє офіційний сайт УЄФА.
Міжнародна організація сформувала команду на основі рейтингу програми Player Barometer, яка відображає форму гравців під час матчів чемпіонату Європи.
Символічна збірна виглядає таким чином:
Воротар: Манйэль Нойер (Німеччина);
Захисники: Давид Альба, Жерар Піке, Хуанфран (всі - Іспанія), Шкодран Мустафі (Німеччина);
Півзахисники: Н'Голо Канті, Дімітрі Пайє (обидва - Франція), Ерік Дайер (Англія), Тоні Кроос (Німеччина)
Форварди: Гарет Бейл (Уельс), Кріштіану Роналду (Португалія).
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