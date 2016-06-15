УЄФА назвала символічну збірну першого туру Євро-2016

По три гравці збірних Іспанії і Німеччини увійшли до символічної збірної першого туру групового етапу Євро-2016, повідомляє офіційний сайт УЄФА.

Міжнародна організація сформувала команду на основі рейтингу програми Player Barometer, яка відображає форму гравців під час матчів чемпіонату Європи.

Символічна збірна виглядає таким чином:

Воротар: Манйэль Нойер (Німеччина);

Захисники: Давид Альба, Жерар Піке, Хуанфран (всі - Іспанія), Шкодран Мустафі (Німеччина);

Півзахисники: Н'Голо Канті, Дімітрі Пайє (обидва - Франція), Ерік Дайер (Англія), Тоні Кроос (Німеччина)

Форварди: Гарет Бейл (Уельс), Кріштіану Роналду (Португалія).