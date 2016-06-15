Тренер збірної Північної Ірландії: "Хочемо обіграти і Україну, і Німеччину"

За день до гри Україна - Північна Ірландія відбулася традиційна передматчева прес-конференція головного тренера північноірландської національної команди Майкла О'Ніла, повідомляє dynamo.kiev.ua.

"Сам факт того, що ми вийшли у фінальну частину Євро-2016, вже великий крок для нас. Але, звичайно, ми розчаровані поразкою від Польщі. У той же час, ми проаналізували цей поєдинок, і наші хлопці добре налаштовані на гру з Україною. Багато команд програли перший матч на Євро-2016, хоч і показували в цих зустрічах прекрасний футбол. Тому не треба вішати ніс. Гравці були розчаровані після гри з Польщею, але поразки — це частина футболу. Треба зробити цей поєдинок уроком для нас і стимулом на наступну гру. Тим більше, що у матчі з Польщею ми захищалися дуже добре. Вважаю, що ми могли зіграти краще з точки зору результату", - зазначив наставник північноірландців.

Також О'Ніл зазначив: "Можу сказати, що наші футболісти добре підготувалися і хочуть завтра добитися максимального результату. Але ми розуміємо, що буде важка гра. У нас немає травмованих гравців і це радує. Після поєдинку з Польщею ми багато говорили про поєдинок з Україною, вивчали гру з футболістами цієї команди. Цей чемпіонат вже показав, що всі матчі важкі — тут немає слабких команд. В жодному з поєдинків першого туру не було забито багато м'ячів. Це важливий аспект. Ми проаналізували наші дії в грі з Польщею, розуміємо, на якому рівні ми граємо, і розуміємо, що нам треба поліпшити".

Говорячи свої враження по матчу Німеччина — Україна, О'Ніл зазначив: "Ця гра була відмінною. В деяких моментах вразила не тільки Німеччина, але й Україна. Ми бачили, як грали Ярмоленко, Конопоянка, Коваленко — це дуже талановиті гравці. У збірної України було 12 кутових, так що нам треба готуватися до дуже небезпечних стандартних положень. Нарешті в української збірної чудовий голкіпер, який в матчі з німцями виручав свою команду не раз. Знаємо, що Україна — сильна команда. Тому треба підійти у всеозброєнні до завтрашнього матчу. Тим не менш, перш за все, необхідно зосередитися на своїх діях і намагатися нав'язувати супернику нашу гру. Завтрашній матч буде важким".

Говорячи про те, який стиль на його думку сповідує українська команди, О'Ніл відповів: "Цікаве питання. Я дивився на статистику матчу Німеччина — Україна, і відзначив для себе, що володіння м'ячем української команди не було дуже великим — вона часто приносила м'яч до воріт суперника за рахунок довгих передач, і це теж, в принципі, британський стиль. Україна — бойовита команда, її футболісти добре фізично підготовлені. Якщо ви подивитеся на кількість жовтих і червоних карток, які, як правило, є в активі української збірної, то побачите, що ця команда не грає в іспанський стиль. Так що завтра буде важка гра, як у тактичному плані, так і в фізичному, оскільки збірна України є сильною і в тактиці, і в функціональній готовності своїх футболістів.

Говорячи про те, як протидіяти українським нападаючим, тренер зазначив: "У матчі з Польщею у нас було мало моментів в атаці. Ми дуже надійно зіграли в захисті, але діяли дуже «низько», і тому мали занадто мало гольових моментів. Завтра нас чекає інша команда. Треба зіграти компактно, стабільно. Неважливо, за якою схемою ми будемо грати, але в будь-якому випадку треба нав'язувати супернику свою гру. Протягом відбіркового циклу Євро-2016 ми довели, що можемо діяти дуже надійно. До матчу з Польщею у нас було 12 безпрограшних матчів. Так що, повторюся, ми повинні зосередитися на нашій грі".

А оцінюючи рівень збірної України, зазначив: "Вивчали цю команду під час відбіркового циклу Євро-2016. Ми виступали в групі з Румунією та Угорщиною, і ці команди, в принципі, грають, як ми, і як збірна України. Українська команда має у своєму складі футболістів, які виступають за топ-клуби. Треба все це враховувати, володіти м'ячем, грати стабільно і компактно — саме це ми і демонстрували протягом відбіркового циклу. З Польщею ми зіграли непогано — у Левандовського не було моментів, ми його нейтралізували. Та й взагалі, у нашого воротаря, по суті, не було роботи в цьому поєдинку — в обороні ми зіграли дуже надійно. Завтра потрібно показати теж саме".

Як повідомляв УНІАН, збірні України і Північної Ірландії проведуть свій матч 2-го туру Євро-2016 у четвер, 16 червня. Початок гри о 19.00 за київським часом.