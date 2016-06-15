Посла Франції викликали в МЗС РФ: незадоволені ставленням до своїх уболівальників на Євро-2016

15 червня до МЗС Росії був викликаний посол Франції в Москві Ж.-М. Ріпер. Про це йдеться в заяві російського міністерства закордонних справ.

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Йому зроблено подання у зв'язку з подією напередодні затриманням групи російських уболівальників, які йшли з Марселя в Лілль на черговий матч Євро-2016 за участю збірної Росії.

"Увагу французького дипломата було звернено до дискримінаційного і невибіркового характеру вжитих до російських громадян заходів - за рішенням прокурора Марселя усі 43 людини, включаючи 3 водіїв, затримані на 48 годин для проведення слідчих дій", - йдеться в повідомленні.

Як повідомлялося, у вівторок, 14 червня, французька поліція зупинила автобус з російськими вболівальниками, які прямували в Лілль на футбольний матч між Росією та Словаччиною.

Пасажирів і водіїв затримали і відправили в Марсель для проведення слідчих дій у зв'язку з масовими заворушеннями, які відбулися в місті після зустрічі збірних Росії і Великобританії 11 червня.

Збірні Росії та Англії в першому турі Євро-2016 зіграли внічию - 1:1. Після цього вболівальники російської і англійської збірних влаштували ряд зіткнень в Марселі, в результаті яких постраждало близько 40 осіб. Крім того, російські фанати напали на вболівальників англійської збірної вже безпосередньо на стадіоні.

У зв'язку з цим УЄФА відкрив справу щодо Російського футбольного союзу. 14 червня Контрольно-дисциплінарний комітет УЄФА прийняв рішення, що збірна Росії з футболу буде дискваліфікована з Євро-2016, якщо фанати команди ще раз влаштують безлади на стадіоні.