Євро-2016: Збірна Словаччини обіграла Росію у стартовому матчі 2-го туру

У Ліллі (Франція) завершився стартовий матч 2-го туру Євро-2016, в якому збірна Словаччини обіграла команду Росії з рахунком 2:1.

Доля матчу була вирішена в кінцівці першого тайму.

Росіяни активніше почали гру і в першому таймі мали кілька моментів для взяття воріт. Але, подолати масовану оборону суперника команда так і не змогли.

У свою чергу, в першому гольовому епізоді в цьому матчі словаки спіймали росіян на контратаці. На 32-й хвилині відзначився крайній півзахисник Володимир Вайсс. А другий гол словаки забили вже в самій кінцівці тайму, на 45-й хвилині. Результативний удар на рахунку атакуючого хавбека Марека Гамшика.

У другому таймі словаки спробували "засушити" гру і до 80-ї хвилини у них це чудово виходило. Але, потім Шатов обігрався з Широковим і віддав пас на Глушакова, який ударом головою скоротив рахунок і повернув інтригу матчу - 1:2. Останні 10 хвилин гри пройшли в атаках росіян, але зрівняти рахунок так і не зуміли.

Росія - Словаччина - 1:2 (0:2)

Голи: Глушаков, 80 - Вайсс, 32, Гамшик, 45

Р: Акінфєєв, Смольников, Березуцький Ст., Щенніков, Ігнашевич, Нойштедтер (Мамаєв, 46') , Головін (Глушаков, 46'), Шатов, Кокорін (Широков, 75'), Смолов, Дзюба.

З: Козачік, Шкртел, Губочан, Пекарік, Дюріца, Куцка, Мак (Дюріш, 80') , Печовськи, Вайсс-молодший (Швенто, 72'), Гамшик, Дуда (Німець, 67')

Попередження: Дюріца 46'