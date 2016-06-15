В Ліллі затримали чотирьох вболівальників збірної Росії

Четверо російських уболівальників затримано поліцією в Ліллі. Про це повідомляє ТАСС, посилаючись на слова прес-аташе посольства Росії в Парижі Сергія Парінова.

За словами дипломата, немає жодних відомостей про те, що росіяни затримані за хуліганство.

"Однак відомо, що двоє затримані після бійки. А одна жінка за те, що у її друга, громадянина іншої країни, в багажнику машини була знайдена бейсбольна біта, і влада в умовах прийняття посилених заходів безпеки вирішила затримати цих людей", - сказав Парінов.

"Ще один росіянин був схоплений поліцією в момент, коли знаходився поруч з розбитою вітриною, в нетверезому стані", - сказав прес-аташе.

Як повідомляв УНІАН, вчора поліція Франція за добу затримала росіян, які їхали на автобусі підтримати свою команду на Євро-2016.

У той же час в Ліллі сталася сутичка між російськими та англійськими фанатами, яка припинилася відразу ж після приїзду поліції.