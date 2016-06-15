Французька поліція затримала українця із машиною бейсбольних биток

У французькому Ліллі, де сьогодні заплановано футбольний матч збірних Росії і Словаччини, затримали особу з українським громадянством. Про це повідомила представник Департаменту консульської служби МЗС України Ореста Старак, пише "Українська правда".

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За її словами, особу із українським громадянством затримали під час поліцейського рейду у рамках забезпечення безпеки під час чемпіонату з футболу.

"Під час одного з обшуків у місті Ліль в автомобілі із російськими номерами було знайдено велику кількість бейсбольних бит, які за французьким законодавством розцінюються як холодна зброя", - додала Старак.

Людину з українським громадянством з цього авто затримала поліція.

Проте у консульській службі відзначають, що "імовірно, що в неї є і російське громадянство". Зараз цю інформацію перевіряють.

Також у МЗС заявили, що їм відомо лише про одного затриманого із українським громадянством.

Раніше сьогодні російське агентство ТАСС повідомило, що французька поліція затримала в Ліллі і помістила під варту двох російських і двох українських уболівальників.