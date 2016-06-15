Збірна України відправилася в Ліон на другий матч Євро-2016 (фото)
14:23, 15 червня 2016Євро 2016
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У четвер наша команда зіграє зі збірною Північної Ірландії.
twitter.com/FFUKRAINE
Збірна України з футболу відправилася в Ліон, де зіграє другий матч на чемпіонаті Європи з футболу, повідомляє ФФУ у своєму Twitter.
Сьогодні ввечері заплановані традиційні передматчеві заходи - прес-конференція та відкрите тренування.
Як повідомляв УНІАН, матч 2-го туру групового етапу Україна - Північна Ірландія відбудеться у четвер, 16 червня. Початок гри - о 19.00 за київським часом.
twitter.com/FFUKRAINE
twitter.com/FFUKRAINE
twitter.com/FFUKRAINE
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