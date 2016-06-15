Пятов: "Північна Ірландія? Тільки перемога!"

Голкіпер національної збірної команди України Андрій Пятов прокоментував поразку у першому турі групи «С» на Євро-2016 від збірної Німеччини і поділився своїми очікуваннями від протистояння із Північною Ірландією, повідмоляє УЄФА.

"Ми мали теоретичну сесію після матчу з Німеччиною і проаналізували гру. Багато людей говорили, що ми гідно зіграли з німцями, але тренери показали нам, що насправді було багато помилок. Справді, ми не грали так, як ми хотіли, якщо бути зовсім чесним. Моє невдоволення не в тому, що ми пропустили зі штрафного, але у тому, що рух команди міг бути значно кращим. Найголовніше, що кожен з нас розуміє це і робить відповідні висновки, так що у наступних матчах ми намагатимемося діяти якнайкраще. І ці ігри будуть іншими: не такими, як ця, коли Німеччина домінувала на полі. Ми повинні будемо зіграти по-іншому".

Стосовно своєї гарної гри в першому матчі, голкіпер зазначив: "Для мене мої особисті досягнення не так важливі, як досягнення команди. Якби ми прийняли лідируюче положення в нашій групі, це було б для мене важливіше.

На питання, чи впливатиме розчарування від цієї поразки на наступні ігри, П`ятов відповів: "Ми вже проаналізували гру і зрозуміли, що ми повинні рухатися вперед. У нас дуже важлива гра попереду. Наше майбутнє на цьому турнірі залежить від неї. Таким чином, ми повинні підготувати себе до наступної гри, і всі наші думки зосереджені саме на цьому. Тільки перемога!"

Аналізуючи гру ірландців голкіпер зауважив: "Це хороша команда з чітким британським стилем. Вони багато рухаються і намагаються вигравати м’ячі у підкатах. Ось чому тренери розкажуть нам, що треба буде робити, щоб не програти боротьбу. Я також сподіваюся, що ми будемо заведеними, тому що повинні грати в футбол проти такої команди. І нам потрібно використати наші можливості".

Як повідомляв УНІАН, матч Україна - Північна Ірландія відбудеться 16 червня. Початок о 19.00 за київським часом.