Наймолодший гравець збірної України на Євро Зінченко: "Ми не задоволені місцем в турнірній таблиці"

Наймолодший гравець збірної України Олександр Зінченко розповів про свій вихід на поле в матчі проти Німеччини, поділився думками про майбутню гру проти Північної Ірландії та роботу з Андрієм Шевченком, повідомляє УЄФА.

Говорячи про виступ збірної України у матчі проти команди Німеччини, Зінченко відзначив: "Ми не грали так, як могли б. У першому таймі ми грали дуже добре, не давали Німеччині створити реальний шанс відзначитися. Були моменти, коли вони виходили на ударні позиції під час атак, але припускалися індивідуальних помилок. У другій половині зустрічі ми трохи підсіли назад. Німеччина – діючий чемпіон світу, що ще можна додати".

Про власний дебют на такому великому турнірі (вийшов на заміну за п’ять хвилин до закінчення другого тайму), він зазначив: "Я вийшов з лави запасних для того, щоб підсилити атаку і спробувати змінити гру. Я не зумів створити жодної можливості і тому я не дуже щасливий від свого виступу".

Щодо потрапляння в заявку на Євро, гравець відзначив: Я був здивований, побачивши себе у фінальній заявці. І мені потрібно доводити тренерському штабу, що їх довіра не марна. Попереду у нас дві гри для того, щоб виправити ситуацію і робити те, що ми повинні".

Говорячи про атакувальні здібності своєї команди, Зінченко відзначив: "Найважливіше: там потрібно тримати концентрацію від старту до фінішу. Ми всі розуміємо, що це була Німеччина і що вона заслуговувала на перемогу. Всі повинні подумати про свої власні помилки, але також подумати і про позитивні моменти гри та підготуватися до наступних поєдинків, адже вони теж будуть непростими".

Розмірковуючи про наступний матч з Північною Ірландією, і про те, як Коноплянка та Ярмоленко зможуть пройти через їх захисників, Зінченко зауважив: "Коноплянка, Ярмоленко і решта команди вже зіграли багато матчів. Багато ж з нас грають на такому рівні вперше, це стосується і особисто мене в тому числі. У нас вже був досвід гри проти команд, які віддавали перевагу грі від оборони, і ми знаходили спосіб, щоб проходити їх захисників. Я не можу передбачити того, як гратиме Північна Ірландія, у цьому аспекті ми покладаємося на думку тренера. Але попри усе нам потрібно набирати очки. Ми не задоволені нашим місцем в турнірній таблиці наразі".

А говорячи про помічника головного тренера Андрія Шевченка, зазначив: "Ми завжди дуже уважно слухаємо Андрія Шевченка. Кожна порада, яку він дає, може бути корисною для нас у майбутньому. Чесно кажучи, я не думаю, що я вже повністю досяг рівня гравця основного складу збірної, але тренерський штаб і Шевеченко, зокрема, мені довіряють, випускаючи на поле. Коли ти виходиш на поле, щоб робити те, що ти любиш найбільше, то дуже легко забути, хто грає проти тебе, будь вони чемпіонами світу або Європи. Ти просто продовжуєш грати в футбол і намагається зробити все найкраще, що ти тільки можеш".

Як повідомляв УНІАН, наступний матч збірна України проведе на Євро-2016 16 червня проти комани Північної Ірландії. Початок гри о 19.00.