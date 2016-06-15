У Франції помер чоловік, який постраждав у бійці з російськими фанатами

Лікарі діагностували смерть головного мозку 51-річного чоловіка, заявив російський консул у Франції Данило Болтакс, передає ZN.ua.

У зв'язку з цим трагічним фактом французька поліція проведе слідчі заходи із затриманими російськими ультрас.

Як повідомлялося, у вівторок, 14 червня, французька поліція зупинила автобус з російськими вболівальниками, які прямували в Лілль на футбольний матч між Росією та Словаччиною. Пасажирів і водіїв затримали і відправили в Марсель для проведення слідчих дій у зв'язку з масовими заворушеннями, які відбулися в місті після зустрічі збірних Росії і Великобританії 11 червня.

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Збірні Росії та Англії в першому турі Євро-2016 зіграли внічию - 1:1. Після цього вболівальники російської і англійської збірних влаштували ряд зіткнень в Марселі, в результаті яких постраждало близько 40 осіб. Крім того, російські фанати напали на вболівальників англійської збірної вже безпосередньо на стадіоні. У зв'язку з цим УЄФА відкрив справу щодо Російського футбольного союзу.

14 червня Контрольно-дисциплінарний комітет УЄФА прийняв рішення, що збірна Росії з футболу буде дискваліфікована з Євро-2016, якщо фанати команди ще раз влаштують безлади на стадіоні.