Євро-2016: Ісландія сенсаційно зіграла внічию з Португалією

У Сент-Етьєні завершився останній матч 1-го туру групового етапу чемпіонату Європи з футболу, в якому збірна Ісландії сенсаційно не дозволила виграти команді Португалії, звівши матч внічию - 1:1.

Доля гри була вирішена на початку другого тайму.

Португальці мали перевагу впродовж практично всього матчу. А на 31-й хвилині команда втілила її в логічний гол. Нані замкнув простріл Гомеша з правого флангу - 1:0. Після цього гра трохи заспокоїлася.

А на початку другого тайму Бьярнасон виявився один у штрафному, скориставшись помилкою опікаючого його португальця Вієріньі і зрівняв рахунок хльостким ударом в упор по центру штравного майданчику після передачі справа - 1:1.

У час, що залишився португальці мали помітну перевагу, а на 85-й хвилині небезпечний момент не реалізував Роналду, який бив по воротах головою з лінії штрафної площі. Справедливості заради, варто відзначити, що через хвилину відмінний момент не реалізували вже ісландці.

Таким чином, після 1-го туру в Групі F у збірної Угорщини 3 очки, Ісландії та Португалії - по 1, Австрії - 0.

Португалія - Ісландія - 1:1 (1:0)

Голи: Нані, 31 - Бьярнасон Б., 50

П: Руй Патрісіу, Пепе, Геррейро, Рікарду Карвалью, Моутінью (Ренату Санчес, 71'), Жоау Маріу, Вієйрінья, Данілу Перейра, Андре Гомеш, Нані, Роналду

І: Халльдоурсон, Севарссон, Сігурдссон Р., Скуласон А., Бьярнасон Б., Сігурдссон Р. Т., Арнасон, Гуннарссон А., Гудмундссон (Бьярнасон Т., 90), 9. Сігторссон (Фіннбогасон, 81), Бедварссон

Попередження: Бьярнасон Б. 55'