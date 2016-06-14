В Ліллі сталася нова сутичка між російськими та англійськими фанатами

Невелика група російських і англійських уболівальників побилися в Ліллі, куди вони прибули на матчі Євро-2016, повідомляє Reuters.

Невелика група росіян з'явилася, щоб спровокувати англійських уболівальників, які перебували в барі біля центрального залізничного вокзалу в північній частині міста. Англійці, у свою чергу, почали кидати стільці в опонентів. Ситуація швидко заспокоїлася з прибуттям поліції.

В Ліллі відбудеться наступний матч збірної Росії на Євро-2016, проти команди Словаччини. У свою чергу, англійські вболівальники збираються в сусіднє місто Ланс на матч своєї команди проти Уельсу.

Обидві команди були під загрозою виключення зі змагань, якщо насильство, яке було під час матчу в Марселі минулого тижня повториться. УЄФА також оштрафував Російську Федерацію футболу і дав їй "умовну дискваліфікацію" за атаку на території стадіону в суботу.