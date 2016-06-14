ФІФА може перенести ЧС-2018 з Росії в іншу країну - Лубківський

Директор попередньго Євро-2012 Маркіян Лубківський прокоментував скандал з російськими фанами на Євро-2016 у Франції в контексті майбутнього ЧС-2018, який повинен відбутися у РФ у своєму Facebook.

"Запроваджені щодо федерації футболу РФ санкції матимуть серйозні наслідки і в контексті проведення Росією Чемпіонату світу у 2018 році. Питання безпеки і правопорядку під час ЧС з футболу 2018, зокрема поведінки російських ультрас, терпимості до вболівальників з інших країн, уже є предметом обговорення між керівництвом УЄФА та ФІФА, зокрема відповідальними за безпеку фахівців. Росія стоїть на порозі серйозних проблем, якщо не продемонструє відданість базовим принципам проведення спортивних змагань. Якщо не відбудеться серйозних зрушень, ФІФА може розпочати розгляд питання про перенесення ЧС з футболу в іншу країну", - вважає Лубківський.

Як повідомляв УНІАН , російські фанати влаштували погроми в Марселі до і після футбольного матчу між збірними Росії і Англії . Під час гри на стадіоні також відбувалися великі бійки між уболівальниками з двох країн. Один з фанатів збірної Англії знаходиться у критичному стані.