Євро-2016: Угорщина несподівано обіграла Австрію у стартовому матчі Групи F

В Бордо відбувся стартовий матч Групи F чемпіонату Європи-2016 з футболу, в якому збірна Угорщини обіграла команду Австрії з рахунком 2:0.

Доля матчу була вирішена в середині другого тайму.

Гра розпочалася з активних дій австрійської команди, яка мала невелику перевагу протягом першого тайму. Тим не менш, всі спроби австрійців реалізувати свої моменти, наштовхувалися на відмінну реакцію воротаря угорців Габора Кираї, який сьогодні став найстаршим гравцем в історії турніру. Голкіпер вийшов на поле в повних 40 років, в той час як раніше рекордсменом був німець Лотар Маттеус, який грав у 39 повних років.

А у другому таймі угорці стали діяти більш активно і, в свою чергу, зуміли реалізувати момент. На 62-й хвилині Салаї при отриманні пасу уникнув офсайду і в падінні проштовхнув м'яч повз голкіпера у ворота. А вже в самій кінцівці гри, коли австрійці пішли вперед, угорці підловили суперника на контратаці. Штібер скористався грубою помилкою суперника при пасі і, вийшовши один на один з воротарем, перекинув м'яч через кіпера влучивши в порожні ворота - 2:0.

Австрія - Угорщина - 0:2 (0:0)

Голи: Салаї (62), Штібер (87).

А: Альмер, Драгович, Фухс, Гарнік (Шопф, 78') , Хінтереггер, Алаба, Юнузовіч (Забітцер, 60'), Баумгартлінгер, Кляйн, Арнаутович, Янко М. (Окоті, 65')

В: Кіра, Ланг, Кадар, Фіола, Гузміч, Джуджак, Надь, Гера, Кляйнхайслер (Штібер, 79'), Салаї (Пріскін, 68'), Немет (Пінтер, 89').

Попередження: Драгович 33', 66' - Немет 80'

Вилучення: Драгович 66'