Ротань: "Напевно, нам поки що рано обігравати чемпіонів світу"

Півзахисник національної збірної команди України Руслан Ротань розповів, які висновки винесли «синьо-жовті» після поразки від збірної Німеччини та поділився своїми враження від майбутніх суперників – команди Північної Ірландії, повідомляє пресс-служба ФФУ.

«Ми подивилися матч із німцями. Можу сказати, що було багато хорошого. Зокрема, якісна кінцівка першого тайму. Тому ми залишилися задоволені грою, напевно, з трибун було приємно дивитися на нашу команду. Якщо ми проводимо матч в атаках і пресингуємо чемпіонів світу, це говорить про те, що ми на правильному шляху. У таких поєдинках всім потрібен результат. Але, напевно, поки що нам рано обігравати чемпіонів світу. В цілому, тренери все нам розповіли та показали, тому вже не хочеться повертатися до цієї гри, треба дивитися вперед», – підбив підсумки першої гри української команди на Євро-2016 Ротань.

«У нас було перше теоретичне заняття з приводу гри з Північною Ірландією. Почали розбирати гру британців. Будемо кожного дня, вранці і ввечері, дискутувати з цього приводу та аналізувати їх сильні та слабкі сторони. Але вже зараз можна сказати, що Північна Ірландія – це британський стиль, гарна фізична підготовка, фланги, навісні подачі та багато боротьби», – описав півзахисник «синьо-жовтих» гру команди з «Туманного Альбіону».

Ротань оцінив шанси України та Північної Ірландії як абсолютно рівні, аж допоки арбітр не дасть стартовий свисток зустрічі: «Футбол – професійна робота. Той, хто до нього відноситься таким чином, той і досягає результату. Робота є найголовнішим показником на футбольному полі. Думаю, що на чемпіонаті Європи немає слабких команд. На поле будуть дві команди і шанси будуть 50 на 50».

Як повідомляв УНІАН, матч Україна - Північна Ірландія відбудеться 16 червня у Ліоні. Гра розпочнеться о 22.00 за київським часом.