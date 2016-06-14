Воротар збірної Угорщини Кіраї став найстаршим гравцем в історії Євро

Воротар збірної Угорщини Габор Кіраї сьогодні побив рекорд чемпіонатів Європи з футболу за віком учасників змагання, повідомляє УЄФА.

Гравець вийшов на поле в матчі Австрія - Угорщина у віці 40 років і 74 дні. Раніше це досягнення належало Лотару Маттеусу зі збірної Німеччини і становило 39 років та 91 день.

Після першого тайму матчу Австрія - Угорщина рахунок 0:0.

Кіраї - воротар клубу «Халадаш» і збірної Угорщини. Відомий футбольному світу воротар завжди грає в тренувальних штанях, а не в стандартних футбольних трусах. 20 травня 2016 року, зігравши свій 102 матч, став рекордсменом збірної Угорщини за кількістю матчів. Тепер же він став найстаршим футболістом, які коли-небудь брали участь у матчі фінального турніру Чемпіонату Європи з футболу.