У побитого російськими фанатами англійця відключився мозок

У побитого російськими фанатами англійця Ендрю Бейка перестав функціонувати мозок. Про це повідомив в інтерв'ю газеті "Взгляд" голова Всеросійського об'єднання вболівальників Олександр Шпригін.

За його словами, в найближчі години буде оголошено про смерть англійця.

Як повідомляє The Daily Mail, 51-річний Бейк приїхав з Портсмута в Марсель повболівати за збірну Англії. Він йшов по вулиці в компанії шістьох друзів на футбол, в той час як на англійців налетіли фанати з Росії.

За словами товаришів Бэйка, "російські бандити п'ять разів били Бейка залізним прутом або молотом".

Після одного з сильних ударів англієць пережив серцевий напад. Його життя врятували поліцейські, які зробили йому штучне дихання перед тим, як відправити до лікарні.

Видання також публікує відео з одного з російських Youtube-каналів, де видно, як росіяни наздоганяють Бейка і валять на землю.

Як повідомляв УНІАН, російські фанати влаштували погроми в Марселі до і після футбольного матчу між збірними Росії та Англії. Під час гри на стадіоні також відбувалися великі бійки між уболівальниками двох країн.