У побитого російськими фанатами англійця відключився мозок

19:15, 14 червня 2016
Євро 2016
1100

51-річний житель Портсмута, який приїхав повболівати за збірну Англії в Марсель, знаходиться на межі смерті.

Reuters

У побитого російськими фанатами англійця Ендрю Бейка перестав функціонувати мозок. Про це повідомив в інтерв'ю газеті "Взгляд" голова Всеросійського об'єднання вболівальників Олександр Шпригін.

За його словами, в найближчі години буде оголошено про смерть англійця.

Як повідомляє The Daily Mail, 51-річний Бейк приїхав з Портсмута в Марсель повболівати за збірну Англії. Він йшов по вулиці в компанії шістьох друзів на футбол, в той час як на англійців налетіли фанати з Росії.

За словами товаришів Бэйка, "російські бандити п'ять разів били Бейка залізним прутом або молотом".

Після одного з сильних ударів англієць пережив серцевий напад. Його життя врятували поліцейські, які зробили йому штучне дихання перед тим, як відправити до лікарні.

Видання також публікує відео з одного з російських Youtube-каналів, де видно, як росіяни наздоганяють Бейка і валять на землю.

Як повідомляв УНІАН, російські фанати влаштували погроми в Марселі до і після футбольного матчу між збірними Росії та Англії. Під час гри на стадіоні також відбувалися великі бійки між уболівальниками двох країн.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter