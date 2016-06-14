Селезньов перед матчем з Північною Ірландією: "У нас немає права на помилку"

Форвард збірної України Євген Селезньов вважає, що в матчах зі збірними Північної Ірландії та Польщі команда має здобувати максимально можливі шість очок. Про це футболіст сказав на прес-конференції в Екс-ан-Провансі, повідомляє офіційний сайт ФФУ.

"У нас немає права на помилку, інакше шанси зводяться до мінімуму. Не можна говорити, що турнір закінчується для нас невдалим матчем з Німеччиною. Тим більше, що ми могли добитися позитивного результату. Треба брати максимум очок у двох іграх - це факт", - заявив Селезньов.

Матч збірних України і Північної Ірландії відбудеться у четвер, 16 червня, в Ліоні. Початок зустрічі - о 19:00.