Ярмоленко: "Думав, що після поразки від Німеччини на нас виллється багато негативу"

Півзахисник збірної України Андрій Ярмоленко впевнений, що в наступному матчі Євро-2016 команді потрібно обов'язково перемагати Північну Ірландію. Про це він сказав в інтерв'ю dynamo.kiev.ua.

"З того, що я бачив у матчі цієї команди з Польщею (я майже повністю подивився перший тайм), можу сказати, що збірна Північної Ірландії дійсно добре діє в обороні. Бойовита команда. Звичайно, буде нелегко з нею, але нам відступати нікуди: якщо ми хочемо вийти в плей-офф, то нам потрібно обов'язково перемагати північноірландців", - заявив футболіст.

При цьому, він висловив здивування, що вболівальники збірної України підтримали футболістів після гри з Німеччиною.

"Повторюся з приводу підтримки наших уболівальників. Дуже і дуже приємно її відчувати! Повірте, кажу це абсолютно щиро. Зізнаюся, думав, що після поразки від Німеччини на нас виллється багато негативу. Але заходиш в інтернет, і читаєш слова теплої підтримки! Дякую вболівальникам за це!", - заявив Ярмоленко.

"Впевнений, що з такою підтримкою ми відновимося до наступного матчу. Більш того, не сумніваюся: навіть якщо б ця гра була через день після поєдинку з Німеччиною, то у всіх хлопців були б на неї сили, адже не кожен день граєш на таких турнірах", - додав півзахисник.

Як повідомляв УНІАН, у першому матчі Євро-2016 збірна України поступилася Німеччині з рахунком 0:2.

Наступний матч українська команда проведе 16 червня в Ліоні, де їй буде протистояти Північна Ірландія. Початок зустрічі - о 19:00.