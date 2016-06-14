Ротань: "Будемо щодня дискутувати про збірну Північної Ірландії"

Збірна України провела перше теоретичне заняття при підготовці до матчу Євро-2016 проти Північної Ірландії. Про це на прес-конференції в Екс-ан-Провансі розповів віце-капітан команди Руслан Ротань, повідомляє офіційний сайт ФФУ.

"У нас було перше теоретичне заняття з приводу гри з Північною Ірландією. Почали розбирати гру британців. Будемо кожен день, вранці і ввечері, дискутувати з цього приводу і аналізувати їх сильні і слабкі сторони. Але вже зараз можна сказати, що Північна Ірландія - це британський стиль, гарна фізична підготовка, фланги, навісні подачі і багато боротьби", - описав півзахисник гру найближчого суперника.

Він також додав, що шанси шанси України і Північної Ірландії абсолютно рівні до тих пір, поки арбітр не дасть стартовий свисток зустрічі.

"Футбол - професійна робота. Той, хто до нього ставиться таким чином, той і досягає результату. Робота є головним показником на футбольному полі. Думаю, що на чемпіонаті Європи немає слабких команд. На полі будуть дві команди, і шанси будуть 50 на 50", - сказав Ротань.

Нагадаємо, матч Євро-2016, у якому збірна України зіграє проти збірної Північної Ірландії, відбудеться в четвер, о 19:00.