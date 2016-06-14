"Динамо" продає свого півзахисника у лісабонський "Спортінг" - ЗМІ
15:36, 14 червня 2016Євро 2016
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Чемпіони України мають отримати за Радосава Петровіча два мільйони євро.
Петрович переходить в "Спортинг" / Football.ua
Сербський півзахисник київського "Динамо" Радосав Петровіч прибув до Лісабона для підписання контракту з місцевим "Спортингом", повідомляє французьке видання l'equipe.
Планується, що гравець підпише контракт до 2020 року. При цьому "Спортінгу" він обійдеться в 2 мільйони євро.
Радосав Петровіч перейшов до "Динамо" в травні 2015 року на правах вільного агента. У минулому сезоні він зіграв за киян у семи матчах чемпіонату України, забивши один гол.
Раніше Петрович виступав за сербський "Партізан", англійський "Блекберн" і турецький "Генчлербірлігі".
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