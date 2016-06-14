"Динамо" продає свого півзахисника у лісабонський "Спортінг" - ЗМІ

15:36, 14 червня 2016
Євро 2016
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Чемпіони України мають отримати за Радосава Петровіча два мільйони євро.

Петрович переходит в

Сербський півзахисник київського "Динамо" Радосав Петровіч прибув до Лісабона для підписання контракту з місцевим "Спортингом", повідомляє французьке видання l'equipe.

Планується, що гравець підпише контракт до 2020 року. При цьому "Спортінгу" він обійдеться в 2 мільйони євро.

Радосав Петровіч перейшов до "Динамо" в травні 2015 року на правах вільного агента. У минулому сезоні він зіграв за киян у семи матчах чемпіонату України, забивши один гол.

Раніше Петрович виступав за сербський "Партізан", англійський "Блекберн" і турецький "Генчлербірлігі".

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