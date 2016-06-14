РФ отримала від УЄФА останнє попередження: ще одна бійка - збірна Росії пакує валізи

Збірна Росії з футболу буде дискваліфікована з Євро-2016, якщо фанати команди ще раз влаштують безлади на стадіоні під час чемпіонату Європи, повідомляє офіційний сайт УЄФА.

Сьогодні незалежний орган УЄФА з питань етики і дисципліни прийняв рішення накласти на збірну Росії "відкладену" дискваліфікацію. Агресія російських фанатів під час будь-якого з матчів команди на Євро-2016 призведе до зняття "відкладення".

Крім того, УЄФА вирішив накласти на Російський футбольний союз штраф у розмірі 150 000 євро.

Зазначається, що РФС може подати апеляцію на ці рішення.

Як повідомляв УНІАН, після закінчення матчу між збірними Англії та Росії в Марселі бійка між фанами спалахнула прямо на трибунах стадіону "Велодром". Близько 30 російських уболівальників прорвали оточення стюардів і побігли в сектор з англійськими фанатами.

Вони хотіли зірвати прапори і почали закидати англійців різними предметами. У справу втрутилися стюарди, і диктор кілька разів російською мовою попросив росіян вгамуватися.

Пізніше УЄФА відкрив справу на Російський футбольний союз.