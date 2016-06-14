Поліція ідентифікувала німецьких фанатів, які напали на українських вболівальників у Ліллі

Німецька поліція ідентифікувала кілька осіб, які 12 червня напали на українських вболівальників в Ліллі, повідомляє Bild.

За словами прес-секретаря поліції Яни Ульбріхт, всі вони є фанатами футбольного клубу "Динамо" з Дрездена. Хулігани були упізнані з фото німецьких фанатів, яке було зроблено біля вокзалу в Ліллі.

Відзначається, що відразу після сталася в Ліллі бійки поліція Німеччини запобігла виїзд у Францію ще 18 хуліганів з Дрездена.

Ультрас дрезденського "Динамо" відомі своєю агресивністю за межами стадіону. Вони регулярно беруть участь у бійках, а потерпілими найчастіше виступають вболівальники команд-супротивників, емігранти і поліція.

Кілька разів через поведінку фанатів на матчі "Динамо" були зірвані. Крім того, в 2007 році ультрас Дрездена ініціювали одну з найбільших бійок в новітній історії німецького футболу. Тоді близько 600 хуліганів "Динамо" з допомогою фаєрів і каменів атакували вболівальників лейпцігського "Локомотива", які приїхали в Дрезден підтримати свою молодіжну команду.

Як повідомляв УНІАН, напередодні гри збірних Німеччини та України німецькі фанати напали на групу українських вболівальників, які відпочивали в центрі Лілля. У результаті бійки постраждали два українця, але від госпіталізації вони обидва відмовилися.