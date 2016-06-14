Сидорчук: "Гра з Північною Ірландією - найважливіша для нас на турнірі"

Півзахисник національної збірної команди України Сергій Сидорчук поділився своїми враженнями перед матчем 2-го туру групового етапу Євро-2016, повідомляє прес-служба ФФУ.

Зокрема, хавбек «синьо-жовтих» розповів про гру зі збірною Німеччини, яка завершилася поразкою для українців з рахунком 0:2.

«Початок гри вийшов дещо скутим для нас, оскільки для багатьох хлопців це перший матч на такому високому рівні і з таким сильним суперником. Але як кажуть: «Вовка боятися – у ліс не ходити». В середині першого тайму врешті освоїлися на полі, звикли до трибун. Боятися було нічого. З усіма треба виходити і грати. Перший пропущений гол? Це був мій гравець, а значить – моя помилка».

«Після фінального свистка тренери сказали нам забути цю гру. Вона залишилася у Ліллі, це вже історія. Розпочали підготовку до поєдинку із Північною Ірландією. Тепер ця гра – найважливіша для нас на турнірі», – сказав Сидорчук.

Також півзахисник збірної України відзначив збірну Уельсу, яка, за словами гравця, поки що сподобалася йому найбільше на Євро-2016: «Вдається дивитися матчі Євро-2016, які розпочинаються о 9 вечора за місцевим часом. Поки що подобається, як грають валлійці: видно роботу тренера і те, наскільки грамотною є ця команда у захисті та під час створення атак».

Як повідомляв УНІАН, матч 2-го туру групового етапу Євро-2016 Україна - Північна Ірландія відбудеться 16 червня в Ліоні. Початок гри о 22.00.