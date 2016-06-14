Спецназ Франції блокував російських фанатів по дорозі на матч Євро зі словаками

Французький спецназ блокував і оглядає організовані групи російських уболівальників на під'їзді до Ліллю, де пройде матч футбольного Євро-2016 Росія - Словаччина, повідомляє "Р-Спорт" з посиланням на президента Всеросійського об'єднання вболівальників (ВОБ) Олександра Шпригіна.

"У нас група ВОБ, вирушила у бік Лілля. Після того, як наш автобус виїхав з Канн, його оточив поліцейський спецназ, приблизно 100 автоматників, і загнали у "відстійник". Зараз вимагають виходити з речами і кудись йти. Спочатку сказали, що огляд на предмет зброї і наркотиків, зараз кажуть, що якась перевірка і розпорядження прокурора республіки Франції. Ми повідомили генеральне консульство РФ у Франції, повідомили офіційних представників МВС Росії, а також РФС. Сказали, що виходити нікуди не будемо і вимагаємо перекладача для роз'яснення ситуації. Ось вже годину сидимо в автобусі і чекаємо, чим історія завершиться. Це свавілля. Чому вони в Марселі так не працювали, як працюють зараз?" - сказав Шпригін.

Як повідомляв УНІАН, раніше в Марселі відбувся матч 1-го туру групового етапу Євро-2016 Росія - Англія, який супроводжувався заворушеннями як на трибунах стадіону, так і до і після гри. Кілька вболівальників були важко поранені.

Союз європейських футбольних асоціацій (УЄФА) виступив з попередженням, що збірні Росії та Англії можуть бути виключені з числа учасників чемпіонату Європи-2016, якщо їх вболівальники знову будуть помічені у організації масових заворушень після заворушень в Марселі.

Матч зі словаками росіяни повинні провести 15 червня.