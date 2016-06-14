Росіяни, які брали участь у сутичках у Марселі, були добре натреновані для бійок - прокурор

Про це у понеділок, 13 червня, заявив під час прес-конференції прокурор Марселя Брайс Робін, передає Deutsche Welle.

"У сутичках брали участь 150 фанатів Росії, які насправді були хуліганами. Ці люди були добре підготовлені до дуже швидких і вкрай жорстоких дій. Це були надзвичайно добре натреновані люди", - заявив прокурор, додавши, що поліція виявилась неготовою їх затримати, повідомляє Reuters.

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Робін заявив, що у понеділок відбудеться суд над затриманими через сутички десятьма уболівальниками - шістьма британцями, трьома французами та одним австрійцем. Прокуратура вимагатиме для них тюремного ув'язнення та заборони у подальшому на в'їзд до Франції. Крім того, прокурор повідомив, що стосовно двох російських уболівальників було ухвалено рішення про видворення їх з країни.

Як повідомляв УНІАН, три людини були вислані з Франції за протиправну поведінку під час Євро-2016. При цьому, жодного із 150 російських хуліганів, які брали участь у бійці в Марселі, правоохоронці визначити і притягнути до відповідальності не змогли.