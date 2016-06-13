Євро-2016: Іспанія в кінці матчу вирвала перемогу у Чехії

Збірна Іспанії обіграла Чехію у матчі першого туру Групи D на Євро-2016. Матч завершився з рахунком 1:0.

Протягом всієї гри збірна Іспанії володіла територіальною перевагою, створивши безліч гольових моментів біля воріт Петра Чеха. Однак іноді чехів виручав воротар, а частіше самі іспанці невдало пробивали по воротах суперника.

Єдиний гол у грі був забитий на 87-й хвилині, коли центральний захисник іспанців Жерар Піке замкнув головою подачу з лівого флангу у виконанні свого одноклубника з "Барселони" Андреса Іньєсти.

Нагадаємо, вчора у групі D збірна Хорватії з рахунком 1:0 обіграла Туреччину.

Іспанія - Чехія - 1:0 (0:0)

Гол: Піке (87)

І: Де Хеа, Хуанфран, Рамос, Піке, Альба, Бускетс, Іньєста, Фабрегас (Алькантара, 70), Сілва, Мората (Адуріс, 62), Ноліто (Родрігес, 82);

Ч: Чех, Кадержабек, Сівок, Губнік, Лімберскі, Даріда, Плашил, Селассіє (Шурал, 86), Росіцкі (Павелка, 88), Крейчі, Нецид (Лафата, 75);

Попередження: Лімберскі.