Гравець збірної України Караваєв: "Якщо перенести цей настрій на дві наступні гри - у нас все вийде"
Караваєв поскаржився на нереалізовані моменти у матчі з Німеччиною
Півзахисник збірної України Олександр Караваєв висловив думку, чого не вистачило його команді у матчі зі збірною Німеччини на Євро-2016, повідомляє прес-служба Федерації футболу України.
"Думаю, нам не вистачило класу. Все-таки Німеччина є чемпіоном світу. Вони діяли дуже злагоджено і сконцентровано у всіх епізодах, тому було складно їм протистояти", - відзначив гравець.
"У нас були моменти, коли ми могли забивати. І вони могли забити у власні ворота, коли Боатенг виніс м’яч з лінії воріт. Можливо, не вистачило частки везіння", - додав Караваєв.
"Хлопцям гра сподобалася, особливо в першому таймі. Якщо перенести цей настрій на дві наступні гри – у нас все вийде. Головне – правильно відновитися і взяти максимум очок в наступних матчах", - підсумував півзахисник.
Як повідомляв УНІАН, у першому матчі Євро-2016 збірна України програла команді Німеччини з рахунком 0:2.