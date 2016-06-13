Гравець збірної України Караваєв: "Якщо перенести цей настрій на дві наступні гри - у нас все вийде"

Півзахисник збірної України Олександр Караваєв висловив думку, чого не вистачило його команді у матчі зі збірною Німеччини на Євро-2016, повідомляє прес-служба Федерації футболу України.

"Думаю, нам не вистачило класу. Все-таки Німеччина є чемпіоном світу. Вони діяли дуже злагоджено і сконцентровано у всіх епізодах, тому було складно їм протистояти", - відзначив гравець.

"У нас були моменти, коли ми могли забивати. І вони могли забити у власні ворота, коли Боатенг виніс м’яч з лінії воріт. Можливо, не вистачило частки везіння", - додав Караваєв.

"Хлопцям гра сподобалася, особливо в першому таймі. Якщо перенести цей настрій на дві наступні гри – у нас все вийде. Головне – правильно відновитися і взяти максимум очок в наступних матчах", - підсумував півзахисник.

Як повідомляв УНІАН, у першому матчі Євро-2016 збірна України програла команді Німеччини з рахунком 0:2.