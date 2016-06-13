Матч Україна - Північна Ірландія розсудить чеський арбітр Краловець

Матч 2-го туру групового етапу Євро-2016 в квартеті С Україна - Північна Ірландія розсудить чеський арбітр Павел Краловець, повідомляється в Twitter УЄФА.

Краловець у 2005 році отримав статус арбітра ФІФА і можливість судити міжнародні матчі. Дебютував на міжнародній арені суддівством матчу фінальної стадії юнацького Чемпіонату Європи 2005 року між збірними Ізраїлю та Швейцарії (0:3). Перший міжнародний матч на клубному рівні відсудив так само в 2005 році — матч кваліфікаційного раунду Кубка УЄФА, де зустрічалися кіпрський «АПОЕЛ» й «Біркіркара» з Мальти (4:0).

У 2011 році був включений в список арбітрів обслуговували Чемпіонат світу по футболу серед юнацьких команд в Мексиці, в 2012 році був притягнутий до суддівства ігор Олімпійського футбольного турніру в Лондоні. Судив матчі відбіркових турнірів до Чемпіонатів світу-2010, 2014 років.

У 2013 році був включений до списку 52 кандидатів арбітрів на Чемпіонат світу з футболу в Бразилії, проте в підсумковий список не пройшов.

1 березня 2016 року був обраний одним з арбітрів для обслуговування матчів Чемпіонату Європи з футболу 2016 року.

Як повідомляв УНІАН, матч Україна - Північна Ірландія відбудеться 16 червня в Ліоні. Початок гри о 22.00