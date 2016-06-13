Два російських вболівальники на Євро-2016 вигнані з Франції

Поліція Франції вислала з країни трьох осіб за протиправну поведінку в країні під час Євро-2016. Серед них двоє росіян, які брали участь у бійці з англійськими фанатами в Марселі, повідомляє leparisien.fr.

За даними Міністерства внутрішніх справ країни, ще п'яти хуліганам були заборонені візити до Франції через загрозу організації заворушень.

Крім того, десять чоловік будуть засуджені за участь у бійках у Марселі. Серед них шестеро британців, три француза і один австрієць - всі вони застосовували насильство до поліції із використанням зброї. При цьому, жодного з 150 російських хуліганів, які брали участь у бійці, правоохоронці визначити і притягти до відповідальності не змогли.

Всього з початку Євро-2016 французька поліція затримала 116 вболівальників, 63 з яких були відправлені до дільниці.

Як повідомляв УНІАН, під час Євро-2016 у Франції пройшли кілька бійок між вболівальниками. Найбільша бійка була в Марселі, де силами мірялися англійські та російські фанати.