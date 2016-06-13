У фан-зоні Харкова матч Україна – Німеччина дивилися близько 25 тисяч людей (фото)

Матч Україна – Німеччина у харківській фан-зоні чемпіонату Європи з футболу 2016 року дивилися близько 25 тисяч осіб.

Про це сьогодні повідомив директор Департаменту спортивних іміджевих проектів та маркетингу міськради Олексій Чубаров, передає Status Quo.

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"Приємно, що велика кількість людей прийшла на матч збірної України. Це доводить, те, що ми зробили для мешканців міста, актуально і викликає інтерес. Вчора матч дивилося близько 25 тисяч осіб, а протягом дня людей було набагато більше. За порядком під час матчу стежило понад 200 правоохоронців. Жодних інцидентів зафіксовано не було", - зазначив він.

За словами Чубарова, через велику кількість уболівальників виникли проблеми з входом у фан-зону. "Зараз питання безпеки – насамперед. На Євро-2012 з цим було простіше. Ми подумаємо, як збільшити пропускну здатність турнікетів і рамок. Можливо, поставимо ще одну вхідну групу. Також просимо вболівальників на матчі збірної України 16 і 21 червня приходити заздалегідь, хоча б за годину до початку. На площі є чим зайнятися, і цей час не пройде даремно", - зазначив директор департаменту.

Також у фан-зоні планують збільшити кількість туалетів.

За словами Чубарова, у найближчі дні у фан-зоні пройде низка розважальних заходів. Зокрема, середа буде присвячена художній гімнастиці, четвер - фітнесу, а 20 червня відбудеться фестиваль йоги. В суботу і неділю на Клочковському узвозі буде працювати величезна водна гірка.