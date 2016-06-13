Віце-спікер Держдуми РФ похвалив російських фанів за бійки з англійськими вболівальниками на Євро-2016

14:33, 13 червня 2016
Євро 2016
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Віце-спікер Держдуми РФ від ЛДПР  і член виконкому Російського футбольного союзу Ігор Лебедєв прокоментував бійки російських фанів з англійськими у Марселі під час Євро-2016.

REUTERS

На своїй сторінці в Twitter він написав, що "не бачить нічого страшного у бійці фанатів".

"Не бачу нічого страшного у бійці фанатів. Навпаки, молодці наші хлопці. Так тримати!" - вважає Лебедєв.

Крім того, за його словами, те, що сталося в Марселі та інших містах Франції, - не вина фанатів, а "невміння поліції організувати проведення таких заходів".

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"І не розумію всіх тих політиків і чиновників, які зараз таврують наших фанатів. Їх захистити треба, а приїдуть додому і там розберемося", - написав віце-спікер Держдуми РФ.

Раніше міністр спорту РФ, президент Російського футбольного союзу (РФС) Віталій Мутко заявив, що слабка організація безпеки спровокувала заворушення на матчі чемпіонату Європа 2016 року між збірними Росії та Англії.

Напередодні матчу в Марселі в масштабних зіткненнях брали участь кілька сотень російських і англійських уболівальників. За даними французької поліції, більше 30 людей поранені, четверо з них перебувають у важкому стані, у тому числі один з англійців - у вкрай важкому стані. Також під час сутичок постраждали троє поліцейських.

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