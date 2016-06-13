Віце-спікер Держдуми РФ похвалив російських фанів за бійки з англійськими вболівальниками на Євро-2016

На своїй сторінці в Twitter він написав, що "не бачить нічого страшного у бійці фанатів".

"Не бачу нічого страшного у бійці фанатів. Навпаки, молодці наші хлопці. Так тримати!" - вважає Лебедєв.

Не вижу ничего страшного в драке фанатов. Наоборот, молодцы наши ребята. Так держать!https://t.co/g4ZKsFPDTt — Игорь Лебедев (@Russian1972) June 13, 2016

Крім того, за його словами, те, що сталося в Марселі та інших містах Франції, - не вина фанатів, а "невміння поліції організувати проведення таких заходів".

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"І не розумію всіх тих політиків і чиновників, які зараз таврують наших фанатів. Їх захистити треба, а приїдуть додому і там розберемося", - написав віце-спікер Держдуми РФ.

И не понимаю всех тех политиков и чиновников, которые сейчас клеймят наших фанатов. Их защитить надо, а приедут домой и там разберёмся — Игорь Лебедев (@Russian1972) June 13, 2016

Раніше міністр спорту РФ, президент Російського футбольного союзу (РФС) Віталій Мутко заявив, що слабка організація безпеки спровокувала заворушення на матчі чемпіонату Європа 2016 року між збірними Росії та Англії.

Напередодні матчу в Марселі в масштабних зіткненнях брали участь кілька сотень російських і англійських уболівальників. За даними французької поліції, більше 30 людей поранені, четверо з них перебувають у важкому стані, у тому числі один з англійців - у вкрай важкому стані. Також під час сутичок постраждали троє поліцейських.