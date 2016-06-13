Поліція вилучила весь алкоголь у делегації російських уболівальників у Франції

Французька поліція в ході обшуку у номерах, де проживають представники Всеросійського об'єднання вболівальників (ВОБ), які приїхали підтримати збірну Росії на чемпіонаті Європи з футболу, вилучила весь алкоголь, повідомляє ТАСС з посиланням на главу ВОБ Олександра Шпригіна.

"Вчора вдень в готель, де проживає делегація ВОБ, приїхало велике число поліцейських з автоматами, вони буквально заблокували готель, перекрили поверхи, поліція входила до кімнат за допомогою ключів покоївок, які відкривають всі номери. Більшість людей у цей момент були відсутні, так як ми були в Каннах, покладали квіти до пам'ятників російським воїнам, хтось був на пляжі. А ті люди, які знаходилися у готелі, піддалися неприємній процедурі: до них входили автоматники, будили, причому будили свистком, фотографували по пояс, забирали документи, переписували дані, проводили роз'яснювальні бесіди", - розповів Шпрыгин.

"Весь алкоголь був вилучений, хоча він був куплений в місцевих магазинах і навіть був закритий. Суть такого рейду ми не зрозуміли, але він стався і певним чином залишив негативні емоції", - додав президент ВОБ.

Зустріч між збірними Росії і Англії, яка відбулася в суботу в Марселі на стадіоні "Велодром", завершилася з рахунком 1:1. У ході матчу уболівальники російської команди запалили два фаєри, а після фінального свистка група росіян прорвалася в сектор, де знаходилися фанати збірної Англії. Союз європейських футбольних асоціацій (УЄФА) відкрив дисциплінарну справу щодо Російського футбольного союзу (РФС) і висунув звинувачення у масових заворушеннях, расистських образах і використанні піротехніки. Організація попередила РФС і Футбольну асоціацію Англії (ФА), що їх національні команди можуть бути усунені від участі у чемпіонаті Європи у Франції в разі повторення фанатських безладів.