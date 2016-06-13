Україна на Євро-2016: найяскравіші емоції вболівальників у фан-зоні в Києві (фоторепортаж)

Фотокореспондент УНІАН відобразив найяскравіші емоції українських вболівальників в фан-зоні Євро-2016 на Поштовій площі в Києві під час цього футбольного протистояння.

Українська команда гідно провела перший матч групового етапу турніру, однак перемога залишилася за чинними чемпіонами світу - збірною Німеччини - з рахунком 2:0.

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Матч порадував вболівальників безліччю яскравих моментів, а українські вболівальники не стримували емоцій під час його перегляду.

Як повідомляв УНІАН, загалом під чає Євро-2016 у Києві працює 5 фан-зон, де глядачі можуть подивитися матчі разом зі співвітчизниками на великому екрані.