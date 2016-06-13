Тренер збірної Німеччини Лев про матч з Україною: "Це була дуже інтенсивна гра"

Наставник "бундестім" зазначив тиск на команду з боку збірної України на післяматчевій прес-конференції, повідомляє football.ua.

"Це була дуже інтенсивна гра. Ми багато бігали в першому таймі, натрапили на пару проблем. Ми втратили кілька важливих моментів, але не змогли впоратися з цим у другому таймі. Але ми розуміємо, що суперник також втратив багато сил, втомився. Зрештою, ми змогли впоратися з тиском і забити. У нас дуже технічні гравці, і, вважаю, це допомогло нам переграти суперника і забити", — почав тренер німців.

"Хотів би сказати, що наш воротар впорався з дуже складним завданням, витягнув непрості м'ячі, і ми змогли побачити в аналізі нашого суперника, що стандартні положення Україна використовує дуже добре. Так, Швайнштайгер забив гол. Останні два-три тижні він посилено готувався, тепер повернувся і зміг показати відмінний футбол", - продовжив Лев.

"Ми повинні розгорнути нашу гру в захисті. Думаю, нам потрібно продовжувати працювати, тренуватися. Захист сьогодні зіграв добре, ми грали компактно і змогли відбивати атаки українців. Боатенг провів дуже сильний матч і надійно закрив центральну зону", — зазначив тренер.

"Якщо чесно, не був здивований грою України, тому що ми проаналізували їх гру за останні два роки. Це міцна, сильна команда з хорошим захистом. У них дуже швидкі фланги. Багато футболісти виступають за "Динамо" і "Шахтар", які виступають у Лізі чемпіонів. Ми очікували такого рівня гри від них. В України попереду мінімум два шанси, щоб вирішити завдання виходу з групи", - зауважив фахівець.

"Думаю, ми можемо порівняти тип ігри України зі збірною Польщі. Наступна гра буде складною для нас", — підсумував наставник збірної Німеччини.

Як повідомляв УНІАН, збірна України програла в першому матчі Євро-2016 команді Німеччини з рахунком 2:0.