Степаненко після поразки від Німеччини: "Побачили рівень турніру, готуємося далі"

Півзахисник збірної України Тарас Степаненко вважає, що визначальну роль у сьогоднішній поразці команди від Німеччини зіграв клас суперника. Про це він сказав в ефірі ТК "Футбол".

"Зрозуміло, що не можна вішати ніс. Це перша гра з лідером нашої групи. У нас попереду два матча, які потрібно обов'язково вигравати. Намагатися це зробити у наступній грі, викластися на максимумі. Сьогодні начебто теж намагалися, але у суперника клас є клас. Вони використали ті моменти, які створили", - вважає Степаненко.

Він також висловив думку, що якби в кінці першого тайму збірна України зрівняла рахунок, після перерви їй психологічно було б легше.

"Якщо б ми зрівняли рахунок, було б психологічно легше. А так ми розуміли, що програємо, і потрібно йти вперед, але вже немає сил. А коли ти робиш багато чорнової роботи, то майже не залишається сил для того, щоб бігти вперед. Але маємо те, що маємо. Ми зіграли із лідером, побачили рівень турніру і готуємося до наступного матчу", - додав футболіст.

Як повідомляв УНІАН, у своєму першому матчі Євро-2016 збірна України програла Німеччині з рахунком 0:2.