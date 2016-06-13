Федецький після поразки від Німеччини: "Думаю, що нам не треба вішати ніс"

Захисник збірної України Артем Федецький вважає, що після поразки від Німеччини команда може виправити ситуацію і вийти в плей-офф. Про це він сказав в ефірі ТК "Футбол".

"Думаю, непогана гра була. Звичайно, неприємно, що програли. Особливо був непоганий перший тайм у нашому виконанні. У другому, можливо, трохи підсіли. Звичайно, грати майже всю гру без м'яча дуже складно. І такі хороші гравці, як Тоні Кроос, Месут Озіл і Маріо Гетце добре викривають зони і атакують. А так я думаю, що нам не треба вішати ніс. У нас попереду ще два матчі, де можна все виправити. Звичайно, програвати неприємно, але все ще можна виправити", - заявив Федецький.

Він також відзначив силу збірної Німеччини, граючи проти якої, на думку Федецького, неможливо закрити всі вільні зони.

"Якщо розбирати детально, то перший м'яч нам забили зі стандартного положення, зі штрафного. А у випадку з другим голом ми всі пішли ва-банк. Подача кутового, обрізка, контратака, і 2:0. А так, я думаю, що жодна команда не зможе повністю закрити всі вільні зони проти такої команди, як Німеччина. Це просто неможливо. Хлопці молодці, в принципі. Всі старалися і, незважаючи на ім'я суперника, мали хороші моменти, які могли реалізовувати", - вважає Федецький.

"Якщо б зрівняли в кінці першого тайму, другу половину гри починали б з чистого аркуша. А так, 0:1, і ми намагалися гнути свою лінію, чекали свої моменти. Шкода, що не реалізували свої моменти - можливо, не вистачило останнього удару, останнього пасу. Але це футбол", - додав захисник збірної України.

Як повідомляв УНІАН, у своєму першому матчі Євро-2016 збірна України програла Німеччині з рахунком 0:2.