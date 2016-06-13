Збірна України програла перший матч Євро (фоторепортаж)

У французькому Ліллі відбувся перший матч збірної України на Євро-2016, в якому наша команда поступилася чинним чемпіонам світу з Німеччини з рахунком 0:2.

Гра з найсильнішою командою планети на даний момент вийшла досить бойовою і цікавою. Українці пропустили швидкий гол, але в кінцівці першого тайму мали явну перевагу і навіть забили гол. Проте, суддя справедливо відмінив взяття воріт через офсайд.

В кінцівці матчу українці також мали кілька нагод, аби зрівняти рахунок, але, в підсумку, пропустили контратаку у відповідь, яку ефектним і точним ударом завершив Бастіан Швайнштайгер.