Шевченко: "Практично ні до кого з гравців збірної немає претензій"

Тренерський штаб збірної України залишився задоволений грою команди в першому таймі матчу проти збірної Німеччини на Євро-2016. Про це у ефірі ТК "Футбол" сказав асистент головного тренера національної збірної Андрій Шевченко.

"Я і весь тренерський склад сьогодні залишився дуже задоволений першим таймом. Ми практично закрили підходи до наших воріт, особливо небезпечних моментів у німців не було. Звичайно, цей гол зі стандартного положення міг зламати нам гру, але хлопці молодці, виконували до кінця настанову, робили все, про що ми просили. І в кінці було кілька моментів, де ми могли забити. Десь трішки везіння не вистачило.

Другий тайм, звичайно, гірше. Сіли назад, але все одно самовіддача була дуже хороша. Претензій практично ні до кого немає. Є деякі моменти, але будемо працювати. У нас ще дві гри попереду, у нас є шанси", - вважає Шевченко.

Він також прокоментував виступ у сьогоднішньому матчі Євгена Коноплянку та Андрія Ярмоленка.

"Коноплянка і Ярмоленко? Вони зіграли дуже добре, активно. У них були досить хороші моменти - і індивідуальної, і колективної гри. Найголовніше, що вони поверталися і відпрацьовували", - підкреслив тренер.

Крім того, Шевченко з позитивного боку відзначив гру збірної Німеччини.

"Треба віддати належне цій команді. Організація гри, ритм, підбір гравців, їх злагодженість у всіх лініях показує, що не дарма ця команда стала чемпіоном світу", - вважає Шевченко.

Як повідомляв УНІАН, у своєму першому матчі Євро-2016 збірна України програла Німеччині з рахунком 0:2.