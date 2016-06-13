Фоменко: "Основне — відновити хлопців, і особливо — психологічно"

Головний тренер збірної України Михайло Фоменко прокоментував поразку команди в першому матчі Євро-2016 з Німеччиною і розповів, що чекає від своєї команди в наступних матчах, повідомляє SportArena.

"Справа в тому, що ми самі прекрасно розуміємо, що це була за гра. Але тепер це вже історія, треба рухатися далі. Основне — відновити хлопців, і особливо — психологічно, щоб футболісти відійшли від поразки. Ну і функціонально треба відновлюватися. Добре, що отримали замало карток... Думаю, гравці чудово розуміють, які матчі нас чекають далі, і що від них залежить", - почав Фоменко.

На питання про нереалізовані плани на гру, тренер відповів так: "Не вийшло не дозволити суперникові забивати, ну і також не реалізували свої моменти".

А говорячи про те, чим його здивувала Німеччина, зауважив: "Раніше ми не раз говорили, що Німеччина — це справжня машина, якій дуже важко протистояти. У результаті німці і стали такими, якими ми їх чекали, без сюрпризів".

Говорячи про вихід на поле Зінченка і Селезньова, Фоменко зауважив: "Зінченко — хлопець молодий, треба більше досвіду в таких матчах. Ну а що стосується Селезньова, то від нього потрібно в першу чергу внести зміни в атаці. Але те, що ми очікували бачити від Євгена, у нього не вийшло".

А на зауваження про те, що, можливо, в такому випадку краще було б зберегти у заявці більш досвідчених футболістів типу Гусєва, відреагував: "Без коментарів".

Як повідомляв УНІАН, збірна України програла в першому матчі Євро-2016 команді Німеччини з рахунком 2:0.