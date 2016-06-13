Батько капітана "Шахтаря" і збірної Хорватії Срни помер під час матчу Євро проти Туреччини
00:25, 13 червня 2016Євро 2016
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Узеір Срна страждав важким захворюванням.
shakhtar.com
Батько капітана донецького «Шахтаря» і збірної Хорватії Даріо Срни помер у неділю, 12 червня, під час матчу Євро-2016 з Туреччиною (1:0), повідомляє Lenta.ru з посиланням на Gol.hr.
Футболіст дізнався про подію по закінченні гри.
Узеір Срна страждав важким захворюванням.
Капітан збірної Хорватії покинув розташування команди і відправився на похорон батька, передає 24sata.hr. На даний момент не відомо, чи візьме Срна участь у матчі з Чехією, який відбудеться 17 червня.
Як повідомляв УНІАН, матч між збірними Хорватії та Туреччині завершився з рахунком 1:0. М'яч на 41-й хвилині забив хорватський півзахисник Лука Модріч.
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