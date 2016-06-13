Батько капітана "Шахтаря" і збірної Хорватії Срни помер під час матчу Євро проти Туреччини

Батько капітана донецького «Шахтаря» і збірної Хорватії Даріо Срни помер у неділю, 12 червня, під час матчу Євро-2016 з Туреччиною (1:0), повідомляє Lenta.ru з посиланням на Gol.hr.

Футболіст дізнався про подію по закінченні гри.

Узеір Срна страждав важким захворюванням.

Капітан збірної Хорватії покинув розташування команди і відправився на похорон батька, передає 24sata.hr. На даний момент не відомо, чи візьме Срна участь у матчі з Чехією, який відбудеться 17 червня.

Як повідомляв УНІАН, матч між збірними Хорватії та Туреччині завершився з рахунком 1:0. М'яч на 41-й хвилині забив хорватський півзахисник Лука Модріч.