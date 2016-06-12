Збірна України програла Німеччині в матчі Євро-2016

У Ліллі (Франція) завершився матч першого туру групового етапу у квартеті С, в якому збірна України зустрічалася з командою Німеччини і програла з рахунком 0:2.

Доля матчу була вирішена на початку гри.

На 19-й хвилині німці заробили штрафний і Мустафі головою забив м'яч у сітку воріт Пятова після подачі Крооса зі стандарту. У цьому епізоді позиційну помилку допустив Сидорчук, який не зміг нейтралізувати суперника.

Надалі українці мали моменти зрівняти рахунок, а наприкінці першого тайму після серії атак навіть забили гол у ворота суперника. Але арбітр справедливо зафіксував офсайд в цьому епізоді.

Після перерви німці більше володіли м'ячем, але по-справжньому небезпечних моментів, до порі до часу, так і не створили. Наприкінці українці спробували влаштувати штрум воріт суперника, але добитися успіху не зуміли. А найреальнішу можливість нашій команді надали... самі німці, коли виникла неузгодженість між захисником і воротарем Нойєром і м'яч ледь не влетів у порожні ворота суперника.

А вже в доданий арбітром час, на 92-й хвилині, Месут Озіл в контратаці з флангу віддав пас на щойно вийшовшого на заміну Бастіана Швайнштайгера, який ефектним ударом увігнав м'яч у ворота і поставив крапку в цьому матчі.

Німеччина - Україна - 2:0

Голи: Мустафі, 19, Швайнштайгер, 90+2.

Р: Нойер, Мустафі Ш., Хектор, Боатенг, Хеведес, Дракслер (Шюррле, 78) , Кроос, Хедіра, Озіл, Мюллер, Гетце (Швайнштайгер, 90).

У: Пятов, Хачеріді, Федецький, Ракицький, Шевчук, Степаненко, Зозуля (Селезньов, 66) , Коваленко (Зінченко, 74) , Сидорчук, Ярмоленко, Коноплянка

Попередження: Коноплянка 68