Стали відомі стартові склади на матч України з Німеччиною
21:10, 12 червня 2016Євро 2016
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В центрі поля команда Михайла Фоменка зіграють Сергій Сидорчук та Віктор Коваленко.
Reuters
Стали відомі склади збірних України та Німеччини на матч Євро-2016 між цими командами, який відбудеться сьогодні в Ліллі.
Склад збірної України виглядає так:
Воротар: Андрій П'ятов;
Захисники: В'ячеслав Шевчук, Євген Хачеріді, Ярослав Ракицький, Артем Федецький;
Півзахисники: Сергій Сидорчук, Тарас Степаненко, Андрій Ярмоленко, Віктор Коваленко, Євген Коноплянка;
Форвард: Роман Зозуля.
За збірну Німеччини зіграють: Мануель Нойер, Шкодран Мустафі, Йонас Гектор, Бенедикт Хеведес, Жером Боатенг, Самі Хедіра, Месут Озіл, Юліан Дракслер, Томас Мюллер, Тоні Кроос, Маріо Гьотце.
Матч між Німеччиною та Україною розпочнеться сьогодні о 22:00.
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