Стали відомі стартові склади на матч України з Німеччиною

Стали відомі склади збірних України та Німеччини на матч Євро-2016 між цими командами, який відбудеться сьогодні в Ліллі.

Склад збірної України виглядає так:

Воротар: Андрій П'ятов;

Захисники: В'ячеслав Шевчук, Євген Хачеріді, Ярослав Ракицький, Артем Федецький;

Півзахисники: Сергій Сидорчук, Тарас Степаненко, Андрій Ярмоленко, Віктор Коваленко, Євген Коноплянка;

Форвард: Роман Зозуля.

За збірну Німеччини зіграють: Мануель Нойер, Шкодран Мустафі, Йонас Гектор, Бенедикт Хеведес, Жером Боатенг, Самі Хедіра, Месут Озіл, Юліан Дракслер, Томас Мюллер, Тоні Кроос, Маріо Гьотце.

Матч між Німеччиною та Україною розпочнеться сьогодні о 22:00.