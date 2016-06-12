Євро-2016: Польща не без проблем впоралася з Північною Ірландією

Збірна Польщі з рахунком 1:0 обіграла Північну Ірландію в матчі Євро-2016.

Матч не був насичений безліччю подій. Північноірландці грали від оборони і присвятили більшу частину зустрічі обороні власних воріт.

Єдиний м'яч у грі на початку другого тайму забив польський форвард Аркадіуш Мілік. Він точно пробив по воротах суперника з близької відстані після передачі від Якуба Блащиковські.

У час, що залишився, Північна Ірландія спробувала відігратися, але серйозних гольових моментів створити не змогла.

Наступний матч у групі С відбудеться сьогодні - збірна України проведе зустріч з Німеччиною.

Польща - Північна Ірландія - 1:0 (0:0)

Гол: Мілік (51);

П: Щесни, Енджейчик, Паздан, Глік, Піщек, Капустка (Пешко, 88), Мачінскі (Йодловєц, 78), Криховяк, Блащиковські (Гросіцкі, 80), Мілік, Левандовскі;

СІ: Макговерн, Маколі, Д. Еванс, Кеткарт, Маклафлін, Фергюсон (Вашингтон, 66), Бейрд (Ворд, 76), Девіс, Норвуд, Макнейр (Даллас, 46), Лафферті;

Предупрежедения: Капустка, Піщек - Кеткарт.