Жоден український вболівальник після нападу в Ліллі серйозно не постраждав

Нікому з українських вболівальників не знадобилася госпіталізація після нападу на них німецьких фанатів. Про це повідомляє Sport Arena.

Двох поранених українцям лікарі надали медичну допомогу на місці події, в центрі Лілля.

За словами працівника української Національної поліції Дениса Мовчана, який перебуває у відрядженні у Франції з метою допомогти французькій поліції при надзвичайних ситуаціях з українськими вболівальниками, дві постраждалих людини вирушили в поліцію, щоб написати заяву про те, що трапилося.

"Група невідомих вболівальників, нібито німецьких, спробувала атакувати і фактично атакувала українських фанатів. На місці події медична допомога надана двом громадянам України, ми зараз з ними поїдемо в міліцейську станцію, щоб вони написали заявку. Чи вони будуть звертатися за медичною допомогою - невідомо, це вже вони вирішать за своїм станом здоров'я", - сказав Мовчан.

"Зараз українська поліція допомогла французькій зібрати групу українських вболівальників і відправити їх в супроводі місцевої поліції в метро до стадіону, щоб хоча б в метро нічого не сталося", - додав він.

Правоохоронець також додав, що один з імовірних нападників затриманий, але його ще не пізнали. Тому на даний момент французька поліція не може стверджувати, що затриманий був учасником нападу.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні в Ліллі два українських вболівальника були поранені після нападу на них групи німецьких фанатів чисельністю, за різними даними, від 50 до 80 осіб.